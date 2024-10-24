元東方神起、JYJのメンバーで現在は新生デュオ「JX」として活動中のジェジュンとジュンスが、15年ぶりに韓国の地上波ラジオで共演した。【画像】ジェジュン、“精子”凍結を告白去る10月23日、ジェジュンとジュンスはMBC FM4Uのラジオ番組『IDOL RADIO』シーズン4に生出演した。この日、ジェジュンとジュンスは貫禄のある“第5世代アイドル”として登場し、番組の初めからスタジオを盛り上げた。15年ぶりの地上波ラジオ共演、そし