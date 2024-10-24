24日、都内で行われたミツカン「洋食の味付けこれ一本！カンタン酢トマト大試食会」に「ぼる塾」の3人と、村方乃々佳ちゃんが登場。特製のお子様ランチが出てきて、大喜びの乃々佳ちゃん。“花柄ミニスカ”女性コンセントに謎の“テープ貼り”…伊豆で被害多発ハンバーグだけの田辺智加は「乃々佳ちゃんのお子様ランチ豪華でうらやましい…」とジロリ。あんりは「やめなさい、お子さんのを」としっかり制止。やたらあんりに「カ