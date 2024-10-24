日用品を100均（100円均一ショップ）で購入する際、「100円だからとついつい買いすぎてしまった」という経験をした方もいるでしょう。しかし、商品によっては薬局の方が安く購入できるケースもあるため注意が必要です。 今回は、日用品を安く購入するための工夫や1人当たりの日用品消費額、購入する際の着目ポイントなどを紹介します。 日用品の月当たりの平均支出と購入品 日用品にかかる費用は、家族の人数