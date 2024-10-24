元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（67）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。元衆院議員・宮崎謙介氏（43）が兵庫県知事選への出馬を断念した件について言及した。宮崎氏は22日に自身のYouTubeチャンネルをで生放送を配信。「突然ではございますが、10月31日告示の兵庫県知事選挙へ、真剣に立候補しようと考えていました。ですが一身上の都合により、それを断念するということを、この場でご報告したいと思