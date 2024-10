タレントでモデルの小嶋陽菜がするプロデュースのランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」から大人気ランジェリーの新色が登場する。また11月5日から11日の期間限定で、東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2にルミネ新宿にてPOP UP SHOPを開催する。このほど小嶋が着用したビジュアルも公開された。【別カット】ボン・キュッ・ボン!美ボディ大胆披露の小嶋陽菜7月にリリースしたExclusive Col