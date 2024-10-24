竜星涼と八木莉可子がW主演を務める土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）の撮影現場にて、及川光博のバースデーサプライズが行われた。 参考：冨手麻妙、『潜入兄妹』に“おねだり女子”役で出演「“おぢ”たちの心をグサグサと」 本作は、プロデューサーの尾上貴洋、演出の大谷太郎、脚本の福田哲平ら、日本テレビ系ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』のチームが結集