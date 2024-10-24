こんにちは！整理収納アドバイザー／ゆるミニマリストのみかです。【画像で見る】年末の片付けはスリーステップ！片付けや収納アイデアなどお役立ち情報を発信させていただいているInstagramは、6万人以上の方にフォローして頂いてます。あっという間に10月！いよいよ年末が近づいてきました。10月に入ると大掃除、お片付け！の文字をよく目にするようになりますね。でも、お家の中を片付けたいけど何からすればいいか分からない‥