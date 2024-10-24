シンシア [東証Ｓ] が10月24日大引け後(15:00)に配当修正を発表。24年12月期の期末一括配当を従来計画の12円→16円(前期は14円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 配当方針の変更に伴い、2024年12月期の期末配当金を前回予想から１株につき４円増配し、16円に修正いたします。（配当方針の変更）１．変更の理由当社は、これまで毎期の業績に応じ、安定的・継続的に配当を実施す