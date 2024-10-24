俳優の清原翔が24日、自身のInstagramを更新し、散髪したことを報告した。2020年に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、現在療養中の清原。「やすかNOBUKIYOさん小松さんが来てくれた！カリスマ美容師のNOBUKIYOさんに髪切ってもらった！」と、髪を切ってもらった際の嬉しい気持ちを綴った。清原は2021年に数回の手術を受けた後、体調が安定し、リハビリに専念していることを以前に公表している。そんな中、散髪は心のリフレッ