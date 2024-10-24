俳優の竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（毎週土曜後10：00）に出演する及川光博が24日、55歳の誕生日を迎え、撮影現場でバースデーサプライズが行われた。【場面写真】“幻獣”の幹部・白虎を演じる黒谷友香誕生日に先立って、怪しく古い雑居ビルに竜星と八木がスタンバイ。シーンの撮影が終わると「10月24日は及川光博さんのお誕生日です！」という声かけで誕生日