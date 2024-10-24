俳優の綾瀬はるかと松下洸平が、10月24日、東京・新宿のビックロ跡地にオープンする『ユニクロ 新宿本店』のオープン記念イベントに登場した。創業40周年を迎えたユニクロは、国内では4年ぶりのグローバル旗艦店を10月25日（金）にオープンする。『ユニクロ 新宿本店』は、約1,200坪の売り場面積を持ち、1階から3階までの3フロアにわたる大規模な店舗。今回、ユニクロのLifeWearスペシャルアンバサダーを務める綾瀬と松下は、同店