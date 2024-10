【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「I’ll Be There」の音源とMVは、10月25日13時に公開! BTSのJINが、1stソロアルバム『Happy』の先行公開曲「I’ll Be There」のMVティザーを公開した。 ロック歌手のような、青春の象徴のようなJINのビジュアル、迫力のあるドラムサウンドとともに、メロディの一部が初公開。“I’ll be there for you”という一小節だけで、グローバルファンの胸を熱くさせる。 「I’