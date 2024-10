【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■限定盤にはライブ本編に加え、東京公演&神戸公演3日間のMC集も収録 SHINee KEYが2025年1月15日に発売するLIVE Blu-ray『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』の商品詳細が解禁となった。 ネオンカラーで彩られた巨大な自動販売機のセットから、ポップな衣装に身を包み登場したKEYの「Tokyo!Are you ready?」という掛け声とともに開幕したKEYLAND。約6年ぶりの日本オリジナル楽