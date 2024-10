2024年2月に発売されたApple Vision Proについて、「需要が少なすぎる」ことを理由に2024年11月以降生産が縮小される見通しであると海外メディアのThe Informationが報じました。Apple Sharply Scales Back Production of Vision Pro - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-sharply-scales-back-production-of-vision-proReport: Apple May Stop Producing Vision Pro by the End of 2024 - MacRumorsht