¤Þ¤Á¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥à¡¼¥É¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë2024Ç¯10·î13Æü¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡½¡½¡½¡½¡½¡ÖËâË¡¿À¼Ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤è¤¹¤À¡÷¥µ¥Ö¥«¥ë¥¯¥½¥é¥¤¥À¡¼¡×¡Ê¡÷nOnKXm0uRLsQLD4¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¸÷·Ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÖËâË¡¿À¼Ò¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËâË¡¡×¤È¡Ö¿À¼Ò¡×¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤â¡ÖËâË¡¿Ø¤¸¤ã¡×¤ÈÊÑ´¹¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖËâË¡¿À¼Ò¡×¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£