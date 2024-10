グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈から、例年大人気の『ミッキー&フレンズ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が2024年バージョンで新たに発売されます☆ Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『ミッキー&フレンズ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』 /ショコラサンド