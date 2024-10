Raspberry Piブランドを冠するM.2接続のNVMe SSD「Raspberry Pi SSD」が登場しました。合わせて、「Raspberry Pi SSD」と「Raspberry Pi M.2 HAT+」がセットになった「Raspberry Pi SSD Kit」も発売しています。Raspberry Pi SSDs and SSD Kits on sale now - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ssds-and-ssd-kits/Raspberry Pi SSD - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/ssd/Raspberry