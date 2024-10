10月13日、木村拓哉が2年半ぶりとなるライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」を神奈川県・横浜アリーナで開催した。木村が横浜アリーナのステージに立つのは、’95年に開催したSMAPのライブツアー以来19年ぶり。”今、出来ること”を全力で表現した二時間半のライブで、1万5000人のファンを熱狂させた。ライブ冒頭のオープニング映像では、最新アルバムのタイトルであり、ツアータイトル「SEE YOU THERE(あ