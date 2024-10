(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. Amazon Originalドラマ「龍が如く ~Beyond the Game~」が、いよいよ10月25日よりPrime Videoにて世界独占配信スタートとなる。言わずと知れた、セガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズを基に、オリジナル脚本で新たに制作された全6話の実写ドラマだ。世界240以上の国や地域で配信される。 竹内涼真演じる桐生一馬(左)と賀来賢