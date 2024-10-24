À¾Éð¤¬·ÄÂç¡¦À¶¸¶Àµ¸ãÆâÌî¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¡Ö¾å°Ì»ØÌ¾¡×¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ö£²£°£²£´Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä£â£ù¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¤Ïº£Æü£²£´Æü¸á¸å£µ»þ¤Ë±¿Ì¿¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢º£µ¨¡¢¼Ú¶â£´£²¤òÇØÉé¤¤Îò»ËÅªºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÀþ¤ÎÄì¾å¤²¡×¤¬Âç¤­¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç?ºÆ·ú¥É¥é¥Õ¥È?¤È¤Ê¤ë¡££±£²µåÃÄ¤ÇÍ£°ì?¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÉÔºß?¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£²ÎÒ¡¢£³£µ£°ÆÀÅÀ¤È¤â£±£²