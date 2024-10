本日10月24日に22歳の誕生日を迎えた歌い手Adoが同日、自身初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/初夏』をリリースしたほか、「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」の音源配信も開始した。さらには「桜日和」らしい柔らかで温かい光が美しく描写されたミュージックビデオも公開となっている。◆Ado × 初音ミク 動画 / 画像楽曲「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」は、国立競技場単独公演<Ado SPECIAL LIVE