日本マクドナルドが新たなサイドメニュー「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月30日(水)から全国の店舗で期間限定販売する。この商品は、ブラックペッパーとガーリックの旨みがたっぷり詰まった、2本入りのチキンメニューで、2022年に初めて登場した「マック THE チキン」が進化した形でリリースされる。「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、しっとりジューシーな骨なし一枚肉を使用し、サクサクの衣との相性が抜群