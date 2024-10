【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■3rdアルバム『Tales of Purefly』の発売10周年を記念し、同作の初回盤に収録されていた幻のストーリーブックがデジタル復刻! 2014年3月12日にリリースされたMAN WITH A MISSIONの3rdアルバム『Tales of Purefly』の発売10周年を記念し、同作の初回盤に収録されていた幻のストーリーブックがデジタル復刻されることが決定した。 『Tales of Purefly』