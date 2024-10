Absolute area One Man Live 2024 "Beyond" 2024.10.13(sun) shibuya duo MUSIC EXCHANGE バンド結成10周年を記念した『Absolute area One Man Live 2024 "Beyond"』。様々な時期を網羅した「ALL TIME BEST」な内容でありつつレア曲も随所に盛り込んだセットリストが、活動の軌跡を鮮やかに示していた。東京・shibuya duo MUSIC EXCHANGEで10月13日に開催されたこのライブの模様をレポートする。 Absolute area 山口諒