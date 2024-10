リチウムは電気自動車(EV)やスマートフォンに搭載されるリチウムイオンバッテリーなどに使われており、現代社会にとって欠かせない物質となっています。新たに、アメリカ地質調査所(USGS)が主導した研究により、アメリカのアーカンソー州に500万〜1900万トンものリチウムが埋蔵されていると推定されました。Evaluation of the lithium resource in the Smackover Formation brines of southern Arkansas using machine learning |