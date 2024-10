桜島の小学生がこれまで学んだ英語を使った挑戦です。その名も「桜島キッズ国際交流プロジェクト」。鹿児島を訪れた外国人観光客に桜島の魅力を英語で伝えました。(小学生)「Good morning! Welcome to Kagoshima.」鹿児島市の「マリンポートかごしま」で外国人観光客を迎えたのは桜島の3つの小学校の子どもたちです。日頃、授業で学んでいる英語を使って桜島の魅力を紹介しました。(小学生)「You can eat big "Sakur