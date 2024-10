スタンフォード大学人工知能研究所のポリシーフェローを務めるMarietje Schaakeが、「テクノロジー企業が政府の担う役割を侵害し、その過程で民主的な法の支配に混乱をもたらしている」と警鐘を鳴らしています。The Tech Coup: A New Book Shows How the Unchecked Power of Companies Is Destabilizing Governancehttps://hai.stanford.edu/news/tech-coup-new-book-shows-how-unchecked-power-companies-destabilizing-governanc