tripleSのダンスディメンション(ファンの選択によって誕生するtripleSのユニット)のtripleS VVが、タイトル曲「Hit The Floor」のミュージックビデオを公開した。本日(23日)午後6時、1stフルアルバム「Performante」を発売し、公式Youtubeチャンネルを通じてタイトル曲「Hit The Floor」のミュージックビデオを公開した。タイトル曲「Hit The Floor」は、少女たちに対する偏見を打破し、倒れてもまた立ち上がって証明するとい