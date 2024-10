ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のボーカルでミュージシャンのHydeが、自身のインスタグラムを更新。公開した堂本剛との2ショットが、手を繋いでいるかのように見えると話題になっている。Hydeは「It was great catching up after so long.That’s something we only get to do at festivals.」(久しぶりに会えて嬉しかった。フェスでしかできないこと)と綴り、福島県で開催された音楽フェス「LIVE AZUMA」で同日に出演した堂