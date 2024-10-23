¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖL'Arc¡Áen¡ÁCiel¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎHyde¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿Æ²ËÜ¹ä¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Hyde¤Ï¡ÖIt was great catching up after so long.That¡Çs something we only get to do at festivals.¡×(µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¹¤Ç¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È)¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLIVE AZUMA¡×¤ÇÆ±Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ²