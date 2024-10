台湾に拠点を置く半導体製造企業のTSMCが、中国企業のHuaweiのAIチップを生産していたことが明らかになりました。TSMCによるHuawei設計チップの生産はアメリカの輸出規制に抵触する可能性があり、TSMCは問題発覚直後にアメリカ商務省に通知したとされています。Exclusive: TSMC told US of chip in Huawei product after TechInsights finding, source says | Reutershttps://www.reuters.com/technology/tsmc-told-us-chip-huawei