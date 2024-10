サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)のメンバー、MOMONA(笠原桃奈)が振袖姿を公開し、多くのファンの心を掴んでいる。MOMONAは「Today is my birthday出逢ってくれて、見つけてくれて、ありがとう」と感謝の気持ちを表明。KEIKO(清水恵子)との顔を寄せた2ショットなどを投稿した。さらに、「プライベートでちゃんと写真を残していなかったから