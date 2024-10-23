23日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝152円06銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円07銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝164円24銭前後と66銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 家は地獄 親から受けた凄絶虐待
- 2. 石破氏真っ青か 自民の極秘調査
- 3. 出馬断念の宮崎氏「黒幕」を指摘
- 4. 田代まさし 上沼番組で驚愕事態
- 5. 飲食店で胸露出 女性投稿が物議
- 6. 生放送でハプニング 玉川氏絶句
- 7. 大谷で金儲け フジWS中継に指摘
- 8. 長渕剛の精神状態を心配する声
- 9. 北朝鮮のロシア派兵「絶望的」
- 10. 丸川氏は落選も 悪質さで群抜く?
- 1. 石破氏真っ青か 自民の極秘調査
- 2. 出馬断念の宮崎氏「黒幕」を指摘
- 3. 丸川氏は落選も 悪質さで群抜く?
- 4. 路上ライブでアイドルG異例摘発
- 5. 「国民民主に騙されるな」に困惑
- 6. 切りつけ容疑の男「ひどすぎる」
- 7. 順天堂 内視鏡の2日後に女性急死
- 8. 立てこもり男 女性院長縛ったか
- 9. 官邸襲撃の男 創価学会員と破局
- 10. 声震わせ…渋野日向子の深刻現状
- 1. お助け下さい 丸川氏懇願に疑問
- 2. 愛子さまの親子コーデに歓喜の声
- 3. 母の形見に400万円課税 涙の売却
- 4. 特養から母逃走 まさかの姿目撃
- 5. 石破氏 候補者らに「緊急通達」
- 6. 数合わず 二階氏三男にツッコミ
- 7. 新宿で買春 男の言い分に驚き
- 8. 今井議員 仏研修の説明なく放置
- 9. 石破氏誤る 台湾を「国」と発言
- 10. 石破首相「民主党政権は悪夢」
- 1. 北朝鮮のロシア派兵「絶望的」
- 2. 米マックで死者 玉ねぎが原因か
- 3. 米マック 大腸菌食中毒で1人死亡
- 4. インドの聖なる川「死んでいる」
- 5. 医療大乱で韓国人医師が日本へ
- 6. 13歳教え子との妊娠 事件の真実
- 7. 女性配信者の自宅に侵入し暴行
- 8. 伊女性がメカジキに刺され死亡
- 9. 韓博覧会で「独島は日本の領土」
- 10. マック トランプ氏に許可出さず
- 1. 落選危機か 自民の大物議員の名
- 2. 経理課もExcel手入力 ルール呆れ
- 3. 母の形見に400万円課税 涙の売却
- 4. 最低賃金1500円に「無理な目標」
- 5. 「栂池高原ホテル」破産手続きへ
- 6. 「ストゼロ」知らぬ間に大変化
- 7. 「強盗に狙われやすい」家の特徴
- 8. 借金地獄でどん底 5年で富裕層に
- 9. 最低賃金1500円 経団連会長警鐘
- 10. セブン&アイHD 社名を変更へ
- 1. ややこしい? USBにまた新規格
- 2. 夫婦でラブホ 勘違いで夫に悲劇
- 3. 史上最薄に? iPhone17Airの性能
- 4. Amazonで「おせち」が超お得な訳
- 5. トランプ氏登場の店 批判が殺到
- 6. [法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」]…
- 7. ウォール・ストリート・ジャーナルの親…
- 8. Excel ふりがなのひらがな変更法
- 9. 標準、noble、nanoの3種全てに対応！シ…
- 10. 厚さわずか5mmの超極薄ウォレット「MON
- 1. 大谷50号 歴代最高額で落札決定
- 2. 大谷 またも新居情報の流出騒動
- 3. 大谷が届かぬ松井氏の究極の勲章
- 4. 大谷の価値 ジャッジ発言に感動
- 5. 大谷とジャッジ「フェイスオフ」
- 6. 戸田ボート 巨大魚の出現に騒然
- 7. アジア版バロンドールに韓国憤慨
- 8. DeNA「CHAMPION」の文字に違和感
- 9. 清原長男のプロ入り志望 母複雑
- 10. 巨人戦中断しド軍放送 批判殺到
- 1. 田代まさし 上沼番組で驚愕事態
- 2. 飲食店で胸露出 女性投稿が物議
- 3. 生放送でハプニング 玉川氏絶句
- 4. 大谷で金儲け フジWS中継に指摘
- 5. 長渕剛の精神状態を心配する声
- 6. ヒロミの干され経験に納得のワケ
- 7. アイドル生誕祭→翌日早朝まで物販→10…
- 8. MC3 中居巡る演出にファン大激怒
- 9. フジと確執か コロッケ降板事件
- 10. 院卒10年黙った伊野尾巡り騒動か
- 1. 痩せた夫 隠された妻の本音に涙
- 2. 帝王切開直後 義母の一言に激怒
- 3. 新築で異常に喉渇く 真相に戦慄
- 4. いじめっ子再会 内心「ざまあ」
- 5. どうして…義実家で子が正直一言
- 6. 「実母より義母が好き」なワケ
- 7. 水道代が高い…カメラに怪しい人
- 8. 授乳後に異変 目が覚めたら病院
- 9. 離婚同意も 不倫女に本気で復讐
- 10. 優しい義母が豹変 裏の顔に唖然