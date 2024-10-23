フジテレビが毎週月曜の21時にドラマを放送する枠としておなじみの「月9」。2010年代にも、人気俳優やヒット作を手掛ける脚本家らによる作品が数多く制作されました。そこで今回は、もう一度見たいと思う2010年代の「月9ドラマ」はどれなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位コンフィデンスマンJP2位ガリレオ 第2シーズン1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は『コンフィデンス