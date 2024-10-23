µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢½©µ¨ÆÃÊÌÎý½¬¤ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²£±Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¡£ÏªÄè¤·¤¿ÉÏÂÇ²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¯¡¢ÎãÇ¯½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëµÜºê¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤«¤º?ºßµþÆ¬Ç¾Îý½¬?¤Ç¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¸ÄÊÌ¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¤òÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡½¡½¡£´î¤Ó¤â²ù¤·¤µ¤â»Ä¤ë£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿£´Ç¯