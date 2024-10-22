2025年2月16日（日）にZepp Haneda（東京）にて『Juice Supported by Rolling Stone Japan』を開催することが決定。また、大阪公演はFM802開局35周年とコラボした『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” × Juice Supported by Rolling Stone Japan』を2025年2月11日（火・祝）にZepp Namba（大阪）にて開催する。 ジャンル、人種、価値観などの違いを祝福し、それらをブレンドしたフレッシュな表現で、人々の心を潤している新