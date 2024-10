【モデルプレス=2024/10/22】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより10月にデビューした新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)。11月15日〜11月24日に渋谷モディにて世界初のPOP-UP STORE「Say Hello to SAY MY NAME」を開催することが決定した。【写真】本田仁美、韓国再デビューでの最新ビジュアル◆SAY MY NAME、世界初ポップアップストア開催決定今回開催するPOP-UP STORE「Say Hello