AppleはiOS 18.1で「AirPods Pro 2」に、ユーザーの聴力をサポートする「ヒアリング補助機能」や手軽に聴力検査ができる「ヒアリングチェック機能」を追加します。複数の海外メディアがひと足先にこれらの新機能を体験し、レビュー記事を公開しています。Apple’s AirPods Pro hearing health features are as good as they sound - The Vergehttps://www.theverge.com/24275178/apple-airpods-pro-hearing-aid-test-protection-pr