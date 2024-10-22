¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê·ó»ØÆ³¼Ô¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÀ»»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î?±£¤·»£¤ê?¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î15Æü¤«¤é3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Í­¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ­¤È¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿À»»Ò¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ªµ¤¤Å¤­¤«¤È¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¶¦¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍ­¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ­¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë±Û¤·¤Ë?±£¤·»£¤ê?¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢ÌÜ¤³¤½±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â