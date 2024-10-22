Temuは80を超える国･地域にスピード展開したが、東南アジアへの進出は相対的に遅れていた（写真はベトナム向けウェブサイトより）中国発の低価格越境EC（電子商取引）サイト「Temu（テム）」が、東南アジアでの事業展開を加速している。10月からベトナムとブルネイでサービスを開始し、東南アジアの進出先を5カ国に増やした。Temuの運営母体は中国のEC大手の拼多多（ピンドゥオドゥオ）だ。中国市場で培った低価格ECのビジネ