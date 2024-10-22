（台北中央社）台湾台北地方検察署（地検）は22日、台北市内の私立幼稚園や保育施設で幼児39人にみだらな行為やわいせつ行為をしたなどとして、同園元職員の男を加重強制性交罪などで追起訴した。検察によると、被告は2021年10月から23年7月にかけて園内などで幼児39人にみだらな行為やわいせつ行為をした他、スマートフォンなどでその過程を撮影したり、園児の性的な映像を盗撮したりしたという。被告は昨年、女児6人に対する性加