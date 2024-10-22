「保守王国」といわれてきた島根県で、自民党島根県連幹事長の園山繁県議が発した言葉に批判が集まっている。政治担当記者がこう話す。「10月21日、石破茂首相の妻・佳子さんが講演した松江市の会合で、終了時のあいさつで、園山氏は『少し残念に思うのは、島根県で立候補した6人のうち5人が女性であることだ』と発言しました。園山氏本人は『男性がもっとがんばってほしいという趣旨だった』と釈明しています。ちなみに、松江市