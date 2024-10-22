■藤吉夏鈴（櫻坂46）『CDTVライブ！ライブ！』での金髪姿が話題に 【写真】大胆にイメチェンした“金髪姿”を公開した藤吉夏鈴(櫻坂46） 櫻坂46の藤吉夏鈴が自身のInstagramを更新し、金髪姿のオフショットを投稿した。 櫻坂46は10月21日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、10月23日リリースの10thシングル「I want tomorrow to come」を披露した。 藤吉が投稿したのは、その時のオフショット。金髪姿でブ