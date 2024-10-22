国内唯一の米女子ゴルフツアー公式戦で日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（31日〜11月3日、滋賀・瀬田GC北C）の出場選手が22日に発表された。米ツアーからは今季メジャー大会を制した笹生優花（23＝フリー）、古江彩佳（24＝富士通）のほか19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（25＝サントリー）、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを狙う西郷真央（23＝島津製作所）ら43人が選ばれた。日本ツアーからはメル