開票は２７日、ＨＰから誰でも投票可能２７日の衆院選投開票に向けて各地で熱戦が繰り広げられる中、北海道豊浦町では特産の魚介類を選挙の候補に見立てた「海産総選挙」が行われている。噴火湾とようら観光協会が地元海産物のＰＲを狙った恒例の企画で、２０１７、２１年の衆院選に続き３回目。前回は米国からの“在外投票”も含め約２万５０００票が集まり、噴火湾特産のホタテが２回連続で１位になった。町役場などに掲示