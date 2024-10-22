ウクライナのゼレンスキー大統領（左）とオースティン米国防長官/Ukrainian Presidential Press Service/Reutersキーウ（ＣＮＮ）米国のオースティン国防長官は２１日、ウクライナ首都キーウを訪問し、ゼレンスキー大統領とウメロウ国防相と会談した。ウクライナが必要としている兵器や今後１年間の軍事支援をどのように行うかについて協議した。米国からのウクライナへの軍事支援の将来が投票日が迫る米大統領選の結果にかかって