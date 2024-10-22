アフリカンサファリの動物がデザインされたチャリティーTシャツの収益金が22日、大分県獣医師会に寄付されました。 【写真を見る】チャリティーTシャツの売り上げを寄付ネコの不妊去勢手術に活用へ大分 この取り組みはネコの殺処分を減らそうと、九州自然動物公園アフリカンサファリと、OBSが行ったものです。22日は神田岳委園長と河野真歩アナウンサーがおおいた動物愛護センターを訪れ、9月販売