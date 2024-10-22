中国の自動車販売台数、１〜９月は上位１０社で１８２４万１千台北京国際モーターショーで、電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）のブースを見学する来場者。（5月4日撮影、北京＝新華社記者/尹棟遜）【新華社北京10月22日】中国汽車工業協会は22日、1〜9月の自動車販売台数のうち、上位10社で1824万1千台となり、全体の84.6％を占めたと発表した。比亜迪（BYD）、上海汽車集団、中国第一汽車集団、重慶長安汽車、東風汽車集団、