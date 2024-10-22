京浜急行電鉄は、ダイヤ改正を11月23日に実施する。羽田空港利用者の利便性向上のため、羽田空港第1・第2ターミナル駅を午前0時5分発の快特品川行きを新設する。品川駅には午前0時20分に到着する。土休日には早朝と夜間に横浜方面と羽田空港第1・第2ターミナル駅間の直通列車を増発する。この他に、イブニング・ウィング号の乗車駅を京急蒲田・京急川崎・横浜駅も追加し、途中駅での着席サービスを開始する。各駅ともに乗車専用で