シンガーソングライター・石崎ひゅーいのカバーアルバム『night milk』が、2024年11月27日(水)に発売される。石崎ひゅーい初のカバーアルバム『night milk』アルバム『night milk』が生まれたきっかけは、石崎ひゅーいがデビュー翌年の2013年11月よりスタートさせたインターネットラジオ番組「ナイトミルク」。音楽プロデューサー・トオミヨウによるローズピアノの伴奏に合わせてカバー曲を演奏するというラジオ企画が今回、初のカ