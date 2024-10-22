ナンガ(NANGA)とビューティフルピープル(beautiful people)のコラボレーションによるユニセックスダウンコート「スリーピングバッグダウンコート(sleeping bag down coat)」が登場。2024年10月26日(土)より、ビューティフルピープル直営各店にて販売される。ナンガ×ビューティフルピープル“寝袋”着想のダウンコート「スリーピングバッグダウンコート」は、寝袋を展開するナンガのブランドルーツにインスピレーションを得て制作